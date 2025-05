21.05.25 |

"Write Your Own Story" heißt das nun veröffentlichte Buch von FC-Bayern-Star Giulia Gwinn. Darin schreibt die 25-jährige Fußball-Nationalspielerin über ihren Karriereweg, über Rückschläge - und über Angebote für Nacktfotos im Playboy. Entsprechende Anfragen habe es immer wieder gegeben.



Gwinns klare Haltung dazu: "Niemals!" Für kein Geld der Welt. Nacktbilder im Playboy oder ein Account bei der Erotik-Plattform "OnlyFans" kommen für sie definitiv nicht infrage.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Mal ein Bikinifoto auf meinem Account zu posten, ist okay. Alles andere überschreitet meine persönliche Grenze. Giulia Gwinn dpa

Über das Interesse des Portals "OnlyFans", das verstärkt Athletinnen und Athleten kontaktiert, habe sie "keine Sekunde" nachgedacht. "Egal, um welche Summe es geht."

Zu seinem 79. Geburtstag wünscht sich Udo Lindenberg nichts für sich. Sein größter Wunsch: Das Leid aller Kinder in Kriegsgebieten soll ein Ende haben.

Shame and Scandal über alle Erwachsenen, die Kriege führen. Die Kinder werden von Bomben getroffen, müssen um ihr Leben rennen, verhungern! Dieser Irrsinn muss aufhören. Udo Lindenberg UNICEF

Der Rockmusiker setzt sich als UNICEF-Botschafter für Frieden und Hilfe für Kinder ein. Die Qual der Kinder sei durch nichts zu rechtfertigen. Lindenberg fordert deswegen: „Die Menschlichkeit muss siegen, die Waffen schweigen und die Hilfe dort ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht wird!”

Bildrechte: picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

Thomas Gottschalk ist mittlerweile fast schon Fernsehgeschichte: Ganze 35 Jahre lang war er am Samstagabend im TV zu sehen. Doch jetzt sei die Zeit gekommen, sich zurückzuziehen, verkündete der Moderator am Samstag (10.5.) zum Ende der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert".

Ich habe immer gesagt, wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen. Der Papst ist jetzt jünger als ich. Thomas Gottschalk AFP

Der 69-jährige Papst Leo XIV. ist sogar ganze sechs Jahre jünger als der Entertainer. Am Sonntag (18.05.) feiert Thomas Gottschalk seinen 75. Geburtstag.



Sein letzter Auftritt war es allerdings noch nicht: Zum Jahresende will er zusammen mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger noch einmal in der RTL-Spielshow auftreten.

Die Kaulitz-Zwillinge führen ein tolles Leben in Los Angeles - und vergessen trotzdem nicht, wo sie herkommen: aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Die Erinnerungen an ihre Jugend sind nicht alle rosig.

Bildrechte: picture alliance / Geisler-Fotopress | Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress