Diesen Mut zum Abschied hat Jasmin Wagner im Privatleben gehabt, aber auch beruflich, sagt sie. Angst, in ein tiefes Loch zu fallen, hat sie nicht.



Langweilig wird es ganz sicher nicht. Denn "ich bin so ein Abenteuer-Mensch", sagt sie.



Nur werden die Abenteuer zukünftig eben etwas mehr in den Familienalltag passen.



Ihr Abschiedskonzert "Der letzte Rave" ist für November in Hamburg geplant.