Bildrechte: picture alliance/dpa/Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage | © edition ost

Im Alter von 82 Jahren "Polizeiruf 110"-Star Lutz Riemann ist tot

Hauptinhalt

27. Oktober 2023, 08:30 Uhr

Einem großen Publikum ist der Schauspieler als Oberleutnant Zimmermann in der DDR- und später ARD-Serie "Polizeiruf 110" bekannt. Insgesamt 25 Mal war er in dieser Rolle in den Jahren zwischen 1983 und 1991 zu sehen. Doch auch als Autor und Journalist feierte Lutz Riemann Erfolge. Nun ist er im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Greifswald gestorben, wie der NDR bestätigte.