Genau so hatte es sich Richard "Mörtel" Lugner gewünscht und offenbar sehr präzise vorbereitet: ein roter Sarg, darauf der Zylinder, den er immer beim Wiener Opernball trug, jede Menge Kameras und alle Frauen seines Lebens an seinem Sarg vereint - fast alle!

Im Stephansdom in Wien haben Hunderte Menschen bei einer Gedenkfeier von dem verstorbenen österreichischen Bau-Unternehmer Richard Lugner Abschied genommen. Der 91-Jährige, bekannt vor allem durch seine Auftritte mit Stars beim Wiener Opernball, war am 12. August gestorben.

Seine Witwe Simone, die nur 72 Tage mit ihm verheiratet war, kam im bodenlangen schwarzen Kleid zur Trauerfeier. Sie saß auf einer Seite des Sarges in der ersten Reihe. Am Sarg hatte sie einen Rosenkranz in Herzchenform platziert, mit der Aufschrift "Was bleibt ist deine Liebe, deine Jahre voller Leben und das Leuchten in den Augen aller, die von dir erzählen."



Lugners Tochter und fast alle seine Ex-Frauen aus insgesamt sechs Ehen waren ebenso im Stephansdom. Nur Simones Vorgängerin, das deutsche ehemalige Playboy-Model Kathy, hatte sich öffentlich darüber beklagt, dass sie nicht eingeladen worden war.