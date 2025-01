Kann jemand für den Tod des One-Direction-Stars Liam Payne verantwortlich gemacht werden? Wer hätte ihn möglicherweise verhindern können? Wer hat Warnsignale übersehen? Fragen, die die Staatsanwaltschaft in Buenos Aires klären soll. Ein erster Schritt auf dem Weg zur Wahrheit scheint nun getan. Am Freitag (03.01.) gab es die erste Festnahme. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP wurde einer von zwei Männern festgenommen, die verdächtigt werden, Payne vor seinem Tod mit Drogen versorgt zu haben.

Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen Kellner des Hotels handeln. Er soll Payne vor dessen tödlichen Sturz vom Balkon seines Hotel-Zimmers Kokain verkauft haben. Der Anwalt des Kellners bestätigte die Verhaftung " The Sun ", betonte jedoch, sein Mandant sei unschuldig und Opfer einer "Hexenjagd". Der Kellner ist einer von fünf Verdächtigen, die im Zusammenhang mit Paynes Tod angeklagt wurden.

Die weiteren Verdächtigen: Ein "Vertreter des Popstars" (so die offiziellen Mitteilung der Staatsanwaltschaft) sowie die Betreiberin und der Chef-Rezeptionist des Hotels, in dem Liam Payne starb, wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Wer genau der Vertreter von Liam Payne ist, verriet die Staatsanwaltschaft nicht. Einem weiteren Hotelmitarbeiter wird ebenfalls vorgeworfen, Payne Kokain beschafft zu haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Der Hotelbetreiberin und dem Chef-Rezeptionisten drohen bis zu fünf Jahre Haft.



Für den Vertreter Paynes, der ihn nach Argentinien begleitet hatte, könnten es den Angaben zufolge bis zu 15 Jahre hinter Gitter werden. Ihm wird vorgeworfen, Payne seinem Schicksal überlassen zu haben, obwohl er wusste, dass der Künstler betrunken und kokainabhängig war.



"Payne in dem Zustand auf sein Zimmer zu bringen, bedeutete ein rechtlich nicht hinnehmbares Risiko für sein Leben", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Der Popstar habe schon in der Hotel-Lobby wegen des Konsums diverser Substanzen nicht mehr stehen können.