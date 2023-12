Haltung, Ehrgeiz und absolute Hingabe: Nicht mehr und nicht weniger forderte Jutta Müller von ihren Schülern. "Ich habe viel verlangt und viel gegeben." Der Erfolg gab ihr Recht: Die Chemnitzerin führte Katarina Witt 1984 und 1988 zu Olympia-Gold. Kein Weg führte damals an Kati Witt vorbei, sie galt als unbesiegbar. Legendär: "The Battle of the Carmens" - "Das Duell der Carmens". Katarina Witt und ihre Rivalin, die US-Amerikanerin Debi Thomas, liefen bei der Olympiade im kanadischen Calgary beide zur Musik von Georges Bizets "Carmen". Katarina Witt siegte - und mit ihr Jutta Müller.

Mutter und Trainerin - diese Konstellation war nicht frei von Spannungen: In ihrer Karriere fehlte Gaby Seyfert nur noch olympisches Gold. Doch 1970 beendete sie überraschend ihre Laufbahn im Leistungssport. "Zu der Zeit war ich das erste Mal ernsthaft verliebt, in meinen späteren Mann und Vater meiner Tochter Sheila, Eberhard Rüger", so Gaby Seyfert im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung. Jutta Müller "war der Meinung, Verliebtsein und Leistungssport passen nicht zusammen. Ich sah das nicht so. Aber sie setzte mich unter Druck, stellte mich schließlich vor die Wahl: Liebe oder Sport. Und ich entschied mich für die Liebe."

In den 1970er-Jahren führte Jutta Müller Anett Pötzsch und Jan Hoffmann an die Eisspitze. Den letzten EM-Titel holte sie mit Evelyn Großmann 1990 in Leningrad.



Jutta Müller zog es auch nach ihrer aktiven Trainerkarriere weiter in die Eishalle des Chemnitzer Eislauf-Clubs. Besonders am Herzen lagen ihr zuletzt die fünfmaligen Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy, die sie oft beim Training besuchte.



Ihrer geliebten Heimatstadt Chemnitz, in der sie zur Ehrenbürgerin ernannt wurde, blieb sie stets treu - fast bis zum Schluss. "Jutta Müller wird für immer in den Herzen der Chemnitzerinnen und Chemnitzer bleiben", so Oberbürgermeister Sven Schulze.



2022 zog Jutta Müller aus gesundheitlichen Gründen in ein Pflegeheim nach Bernau bei Berlin - ganz in die Nähe ihrer Tochter Gaby Seyfert.