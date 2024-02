Als Apollo Creed kämpfte er in den 70er-Jahren gegen Sylvester Stallone in "Rocky" - nun ist der Schauspieler Carl Weathers im Alter von 76 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilt, sei er zu Hause friedlich eingeschlafen.



In mehr als 75 Filmen und Fernsehserien war Weathers zu sehen. Seine letzte Rolle spielte er in einigen Folgen der Star-Wars-Serie "The Mandalorian". Erst vor kurzem war bekannt gegeben worden, dass der Schauspieler auch in dem geplanten Film zur Serie mitspielen sollte.