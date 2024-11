Traurige Nachricht für Boris Becker: Seine Mutter Elvira ist tot. Sie starb einen Tag vor Boris' Geburtstag in ihrer Wohnung in Leimen. Elvira Becker wurde 89 Jahre alt. Nach BILD-Informationen ist Tennislegende Becker aktuell auf dem Weg in seine Heimatstadt, um dort Abschied von seiner geliebten Mama zu nehmen. Kein Geheimnis: Die beiden hatten ein tolles Verhältnis zueinander. Natürlich war Elvira Becker bei seinen ersten großen Turnieren und Siegen mit dabei - so auch 1985 in Wimbledon, als Sohn Boris Tennisgeschichte schrieb.

Wie süß die Beziehung der beiden war, zeigt sich zum Beispiel auch am lieben Instagram-Post von Boris zum Muttertag 2024. Da feierte er seine Mama mit den Worten: "The one an only … Elvira! Alles Gute zum Muttertag"



Beckers Vater Karl-Heinz war bereits 1999 an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.