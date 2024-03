Bereits 1979 schuf Toriyama mit "Dr. Slump" seine erste große Manga-Reihe. Bis 2008 wurden davon allein in Japan über 35 Millionen Kopien verkauft. Seinen größten Erfolg feierte Toriyama allerdings mit der 1984 bis 1995 erschienenen Serie "Dragon Ball". "Dragon Ball" erzählt die Geschichte von Son-Goku, der magische Kugeln sammelt, die Drachen enthalten und ihm und seinen Freunden dabei helfen, Böses von der Welt fernzuhalten. Bis heute zählt es zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Mangas aller Zeiten. Insgesamt wurden weltweit zwischen 300 und 350 Millionen Exemplare verkauft.

Auch in zahlreichen Filmen, Serien und Videospielen wurde die Geschichte adaptiert - so zum Beispiel "Dragon Ball Z" oder "Dragon Ball Super".



Toriyama selbst hatte "keine Ahnung", wie "Dragon Ball" solch ein Erfolg werden konnte: "Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das so ist. Während der Serie zeichnete ich einfach weiter, mit dem einzigen Ziel, japanische Jungs glücklich zu machen.", sagte Toriyama 2013 gegenüber der japanischen Zeitung "Asahi".



Akira Toriyama hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.