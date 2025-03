Sie ist Miss Israel 2004, Wonder Woman, Gisele Yashar aus "The Fast and the Furious", Schneewittchens böse Stiefmutter - und jetzt holt sie auch noch Sterne vom Himmel. Zumindest einen: Gal Gadot erhält als erste israelische Schauspielerin einen Stern auf dem Hollywood "Walk of Fame". Es hätte IHR Tag werden sollen: "Wenn ein Mädchen aus einer Stadt in Israel einen Stern bekommt, dann ist alles möglich." Doch plötzlich zogen Wolken am Erfolgshimmel auf.



Denn die Zeremonie wurde von Protesten überschattet. Tosender Applaus auf der einen, Buhrufe auf der anderen Seite. Propalästinensische Demonstranten hielten Plakate mit der Aufschrift "Helden kämpfen wie Palästinenser" oder "Viva Viva Palestina" in die Höhe. Gal Gadot hatte sich in der Vergangenheit mehrfach auf die Seite von Israel gestellt.