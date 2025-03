Nach ihrer Krebserkrankung steht Franka Potente wieder vor der Kamera. Die Diagnose im April 2023 war für Franka Potente ein Schock. Mittlerweile ist sie wieder krebsfrei und mit einem neuen Serien-Projekt am Start.



Die Schauspielerin soll in der vierten Staffel der Thriller-Serie "Dark Winds" eine wichtige Gastrolle spielen. Das berichtet das Branchenportal "Deadline.com". Einzelheiten sind aber noch geheim.



Nur so viel sei verraten: Allein die Produzenten sind große Namen in Hollywood - "Game of Thrones"-Schöpfer George R. R. Martin und Oscar-Preisträger Robert Redford sind mit an Bord. In der Serie geht es um zwei indigene Ermittler, die in den 1970er-Jahren im Südwesten der USA Verbrechen aufklären.