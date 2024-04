"Da bin ich, wie viele andere auch, ziellos spazieren gegangen und habe mir unbekannte Orte entdeckt", so Lauterbach. Ihm sei so bewusst geworden, was normalerweise in einer Stadt passiere. Und darüber schrieb er - gewohnt gewitzt und mit einer Prise Großstadtpoetik. Wer sich davon überzeugen will, hat hier die Gelegenheit dazu.