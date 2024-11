In den letzten Tagen machten Berichte die Runde, Eva Longoria lebe mit ihrer Familie nicht mehr in den USA - wegen Donald Trump. Diese Berichte seien laut der Schauspielerin "Clickbait". Nun erklärt sie ihre Situation.



Die Schauspielerin, ihr Mann José Bastón und ihr Sohn Santiago teilen sich ihre Zeit zwischen Mexiko und Spanien auf - und das schon seit mehreren Jahren. Das erzählte sie bereits vor einigen Tagen in einem Interview mit der Zeitschrift "Marie Claire".

Nicht wegen Trump weggezogen

Jetzt wird die 49-Jährige nochmal deutlicher: "Sagen Sie ihnen bitte, dass ich nicht wegen des gewählten Präsidenten Donald Trump aus den Vereinigten Staaten weggezogen bin", sagte sie laut dem Magazin "People" in einem Podcast.



Diese Klarstellung erfolgte, als der "Desperate Housewives"-Star seine Freundin Ana Navarro anrief, eine der Gastgeberinnen der in den USA populären Nachmittags-Talkshow "The View". Die nahm zum Zeitpunkt des Anrufs gerade den "Behind the Table"-Podcast zur TV-Sendung auf.

Bildrechte: picture alliance/Byron Purvis/AdMedia

Eva Longoria wurde direkt in die Aufnahme durchgestellt und dort betonte sie: "Ich habe drei Jahre lang in Europa gearbeitet." In Bezug auf ihre Aussagen in "Marie Claire" fügte sie hinzu: "Das steht übrigens im Artikel. Die Leute haben sich einfach ein paar Clickbaits geschnappt, um zu spalten. Das macht mich so traurig, dass alles, was du sagst, nur dazu dient, zu spalten."



Sie habe die USA "nicht wegen des politischen Umfelds" verlassen, sondern arbeite in Katalonien und Spanien an ihrer Apple TV+-Serie "Land of Women" sowie in Mexiko für ihre Dokumentarserie "Searching for Mexico". Weiter erklärte sie: "Ich bin eine stolze Amerikanerin. Ich war schon immer eine stolze Amerikanerin. Stolze Texanerin, stolze Amerikanerin." Sie wolle nicht, "dass man denkt, ich sei wegen Trump gegangen - absolut nicht - oder wegen der Wahlen".

Wahlkampf für Kamala Harris

Dennoch beschäftigt Eva Longoria die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Denn neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin ist sie auch politisch und sozial sehr engagiert.



Nachdem Trump 2016 zum ersten Mal ins Weiße Haus eingezogen war, hatte dies ihrer Aussage nach eine so starke Auswirkung auf ihre körperliche und geistige Verfassung, dass sie ans Bett gefesselt gewesen sei. Dazu erklärt sie: "Es war, als würde ich mich fragen: Zählt meine Stimme wirklich? Mache ich wirklich einen Unterschied?"

Bildrechte: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore

Über den erneuten Wahlsieg von Donald Trumps sagt sie nun im "Marie Claire"-Interview: "Es geht darum, dass ein verurteilter Krimineller, der so viel Hass verbreitet, das höchste Amt bekleiden kann." Und blickt düster in die Zukunft: "Wenn er sein Versprechen hält, wird es [das Land] ein furchterregender Ort."



In der Demokratischen Partei gilt sie als einflussreiche Vertreterin von Frauen und Latinos. Den ganzen Sommer über machte sie Wahlkampf für Kamala Harris und sprach auf dem Parteitag der Demokraten.

Bildrechte: picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP | Richard Shotwell

Trotz allem Patriotin