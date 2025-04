Und wie geht es weiter für Maria? Will sie nun in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter treten und auch Schauspielerin werden?



Da ist sich Elisabeth Lanz nicht so sicher: "Sie ist selbst nicht so ehrgeizig hinterher", merkt die Mama. Maria habe großen Respekt vor dem, was man am Set und für eine Rolle leisten muss.



Einen Grund aber gibt es vielleicht doch, es mit diesem Beruf zu versuchen: "Sie ist sehr begabt - es ist schon so ein bisschen in ihren Genen", lacht ihre Mutter.