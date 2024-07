Nicht nur ihre Party-Looks feiern zum 25-jährigen Jubiläum ein Revival, sondern auch die ikonischen samtbezogenen, güldenen Throne, auf denen David und Victoria am Altar Platz nahmen. "Seht, was wir gefunden haben", witzelt David Beckham.



Retrospektiv würde der ehemalige Fußballheld seine Hochzeit eventuell etwas weniger dekadent gestalten. In seiner Netflix-Doku fragt sich David: "Was haben wir uns dabei gedacht?" Gattin Victoria nimmts cool: "Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, was die Leute sagen würden."



Die Meinung der anderen? Victoria schon immer schnuppe, wie sie im Netflix-Interview erzählt: "Sie sagten, es würde nicht lange halten."



Nun, 25 Jahre später, sind diese Stimmen wohl endgültig verstummt.