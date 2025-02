Der Prozess gegen den ehemaligen spanischen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales ist beendet. Der 47-Jährige wurde am Donnerstag (20.02.) zu einer Geldstrafe verurteilt. Der erzwungene Kuss auf den Mund der Weltmeisterin Jenni Hermoso im Jahr 2023 sei ein sexueller Übergriff gewesen, der mit einer Geldstrafe von 10.800 Euro geahndet werden müsse, entschied das zuständige spanische Gericht. Zudem darf sich Rubiales Hermoso nur noch auf 200 Meter nähern und ein Jahr lang nicht mit ihr kommunizieren. Vom Vorwurf der Nötigung wurden Rubiales und seine drei Mitangeklagten freigesprochen.

Worum ging es bei dem Prozess? Rubiales hatte der spanischen Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale der Frauen mit beiden Händen an den Kopf gefasst und sie auf den Mund geküsst. Die Fußballerin gab an, dies sei gegen ihren Willen geschehen. Der Vorwurf: sexueller Übergriff und Nötigung. Bei seiner Vernehmung (11. Februar) beharrte Luis Rubiales auf seiner Version des Vorfalls. Er sei sich "absolut sicher", dass die Spielerin Jennifer Hermoso ihm erlaubt habe, sie bei der Siegerehrung auf den Mund zu küssen.

"Ich habe sie gefragt, ob ich ihr einen Kuss geben darf, und sie hat 'okay' gesagt, und das ist, was passiert ist", sagte Luis Rubiales in der Verhandlung. Der Vorfall habe weder für die Spielerin noch für ihn "irgendeine Bedeutung" gehabt, es sei einfach ein "Akt der Zuneigung" im allgemeinen Siegestaumel gewesen.



Ein Experte für Lippenlesen bestätigte vor Gericht anhand von Videoaufnahmen des Vorfalls, dass Luis Rubiales Jennifer Hermoso die Frage gestellt habe: "Kann ich dir einen Kuss geben?". Zu einer möglichen Antwort der Spielerin konnte der Experte nichts sagen, da ihr Gesicht auf dem Video verdeckt war.



Der Angeklagte räumte im Prozess ein, mit dem Kuss bei der Siegesfeier "einen Fehler" gemacht zu haben. Sein Verhalten sei "nicht angemessen gewesen" und er hätte sich formeller verhalten sollen, sagte er. Jeglichen Druck, den er nach dem Vorfall auf Jennifer Hermoso ausgeübt haben soll, bestritt der Ex-Verbandschef.