Schauspielstar Gérard Depardieu hat am zweiten Prozesstag zum ersten Mal selbst Stellung zu den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn bezogen: Er habe eine Frau zwar an der Hüfte berührt - aber nicht aus sexuellen Motiven.



"Ich wüsste nicht, warum ich Frauen befummeln und ihnen an den Busen oder den Po greifen sollte", so der Schauspieler vor Gericht. Er habe die Frau damals in seiner Wohnung nur angefasst "um nicht auszurutschen".



Und die vulgäre Ausdrucksweise? Die gibt der 76-Jährige zu - allerdings mit einer ganz speziellen Einordnung: "Was ist an 'Muschi' schon schlimm? Das sage ich ständig, auch zu mir selbst, ist doch lustig."