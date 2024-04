Für die 69-jährige ist der Tod ein fester Bestandteil des Lebens und nichts, wovor man Angst haben muss. Sorge bereiten ihr aber Leid und Krankheit, die ein Bestandteil des Sterbens sein können. Hautnah erlebt sie das durch ihre Rolle in "Sterben". Der Film feierte im Februar bei der Berlinale seine Premiere. Darin geht es um eine zerrüttete Familie, das Leben und die Konfrontation mit dem Tod. Corinna Harfouch spielt eine schwerkranke Frau und Mutter, die dem Tod ins Auge blicken muss. Bei der Umsetzung ihrer Rolle halfen Corinna Harfouch Erfahrungen aus dem Leben. Vor ihrer Karriere als Schauspielerin war sie Krankenschwester - verlor dabei die Berührungsängste vor Alter und Pflege.

Corinna Harfouchs Vater ist gerade 100 Jahre alt geworden. Die Schauspielerin erzählt, er denke noch gar nicht daran zu sterben, obwohl das Alter ihm viele Lebensqualitäten nimmt und er sich nicht mehr selbst versorgen kann. Harfouch selbst möchte nicht in diesen Zustand geraten.

Nicht nur in ihrem neuen Film wird Corinna Harfouch vom Tod verfolgt. Auch als "Tatort"-Kommissarin muss die 69-Jährige mörderische Fälle lösen.



Am 5. Mai ist sie mit "Am Tag der wandernden Seelen" im Ersten zu sehen. Dann löst sie als Susanne Bonard gemeinsam mit Robert Karow ihren zweiten Fall.



Lange steht die deutsche Schauspielerin noch nicht als Berliner Kriminalhauptkommissarin vor der Kamera, da spricht sie auch schon über ihren Ausstieg. Für die Schauspielerin steht fest: Nur für sechs Folgen möchte sie die spannenden Fälle lösen, dann ist Schluss.