Wenn man sich Chris Normans Karriere so anschaut, fragt man sich, wie er diesen Druck ausgehalten hat: Mit seiner Band Smokie hat der britische Singer-Songwriter in den 70er-Jahren riesige Erfolge mit Songs wie "Living next Door to Alice" gefeiert.



Später ist er auch als Solo-Künstler durchgestartet ("Midnight Lady") und hat zum Beispiel mit Rock-Röhre Suzi Quatro das Duett "Stumblin in" gesungen. Von Schüchternheit keine Spur bei all' den Auftritten. Chris Normans Trick: So tun, als ob!