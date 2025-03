Seine Karriere in Hollywood hatte einen ungewöhnlichen Start, denn Bruce Willis stotterte als Kind. Das erzählte der Schauspieler in seiner Biografie von 2001. Als er an der Universität studierte, machte er eine Sprachtherapie. Am meisten hätten ihm jedoch die Auftritte auf der Bühne geholfen: Schlüpfte er in eine andere Rolle, legte er das Stottern ab.



Bei der Eröffnung eines Sprachzentrums 2016 gab er zu, wie sehr ihn das Stottern in seinem Leben beeinflusst hatte: "Das härteste, an was ich mich erinnere, war als Kind zu stottern. Mein Rat an alle Menschen hier ist, sich von niemandem als Außenseiter abstempeln zu lassen, denn man wird nie ein Außenseiter sein." Kein Wunder also, dass sich Bruce in die Schauspielerei verliebte.