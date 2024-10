Der Grund für ihre Annahme: Hollywood macht normalerweise einen großen Bogen um Liebesromane. Der Erfolg von "Bridgerton" zeigt jedoch, dass in Liebesromanen durchaus mehr steckt, als Kitsch und Herzschmerz - nämlich starke Geschichten von Frauen gemischt mit einer gehörigen Prise Humor.

Julia Quinn hat sich bewusst für das Genre "Historienroman" entschieden. Denn: Sie wollte die Art Romane schreiben, die sie selbst gern liest. Dass die Serie so ein Erfolg geworden ist, liegt ihrer Meinung nach auch an der Umsetzung der Bücher.

Anders als im Roman wird die feine englische Gesellschaft in der Serie vielfältig dargestellt. Eine bewusste Entscheidung der Filmemacherin Shonda Rhimes, mit der auch Buchautorin Julia Quinn mehr als zufrieden ist.



Denn in der Serie gehe es nicht um historisch genaue Fakten, sondern darum, zu zeigen, dass Europa auch damals vielfältig war - nur nicht in der Aristokratie.