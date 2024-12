Billie Eilish ist einer der größten Popstars des 21. Jahrhunderts. Sie bricht regelmäßig Streaming-Rekorde, füllt auf ihren Welttourneen riesige Stadien und räumt einen Preis nach dem anderen ab.



Neun Grammys hat die 22-Jährige bereits gewonnen, für die nächste Verleihung ist sie bereits wieder sieben Mal nominiert. Zwei Oscars hat sie schon gewonnen - für ihren James-Bond-Hit "No Time to Die" und den Barbie-Song "What Was I Made For".