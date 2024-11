Innerhalb kürzester Zeit hagelte es Likes und Kommentare. Mehr als 135.000 Instagram-User haben bisher ein Herz für "Fata Morgana" dagelassen (Stand: 15.11.).



Bei den meisten kommt vor allem eines auf: pure Nostalgie. "Das ist der 2000er Sound , den ich so vermisst habe, was für eine geile Kombi", schreibt eine Userin. Viele hören Ähnlichkeiten zum Hit "Durch den Monsun", mit dem Tokio Hotel 2005 ihren Durchbruch feierten.



Alles sicher kein Zufall, sondern clevere PR-Taktik. In Anlehnung an seinen Kultsong singt Bill: "Wie ein Geisterfahrer in die Nacht. Durch den Monsun der letzte Tag".