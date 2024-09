"Rainbow Wool" produziert mit der Wolle der Schafe Kleidung und Accessoires. Die Designer Kilian Kerner und Danny Reinke haben nun ein besonderes und exklusives Kleidungsstück aus der Wolle extra für Bill Kaulitz entworfen. Und auch andere Designer haben bereits "Rainbow Wool" in ihre Arbeit integriert. Die Unikate werden bei Auktionen versteigert.



Denn: Bei dem ganzen Projekt geht es nicht nur um die Schafe. Die Aufmerksamkeit soll vor allem auf die queere Community gelenkt werden - schwul oder lesbisch zu sein ist in 62 Ländern dieser Welt immer noch illegal. In zwölf davon steht Queerness noch immer unter Todesstrafe.



Der Erlös der Auktion geht an den LSVD+ - Verband Queere Vielfalt. Damit werden Projekte finanziert, die sich für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung homosexueller Menschen einsetzen - insbesondere dort, wo es illegal oder gefährlich ist, die eigene Sexualität offen zu leben.



Auf der offiziellen Website der Farm kann das Projekt auch mit dem Erwerb anderer Produkte unterstützen werden. So werden dort unter anderem Caps und Schnürsenkel aus der Wolle verkauft.



Neben Bill gibt es auch andere prominente Unterstützer der "Rainbow Wool"-Farm, darunter Robin Solf, Nicolas Puschmann oder Hanna Sökeland.