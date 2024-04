Im Kern der Vorwürfe steht die Fitnessmarke F45, an der Wahlberg beteiligt ist. Beckham habe sich nach Angaben von TMZ bereit erklärt, als globaler Botschafter für die Marke zu arbeiten und dafür sein großes Netzwerk im Sportbereich zu nutzen.

Als Gegenwert seien Beckham Aktienpakete versprochen worden. Diese habe er jedoch nicht gleich bekommen, sondern erst, als die Kurse in den Keller rutschten. Das sei laut Klage absichtlich geschehen. Deshalb der Vorwurf: Betrug!



Laut The Sun sollen Beckham umgerechnet rund 10 Millionen Euro entgangen sein. Und das will "Becks" offenbar nicht auf sich sitzen lassen - auch wenn er ein geschätztes Vermögen von mehreren hundert Millionen hat.