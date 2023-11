Nach Lennons Tod im November 1980 hatte seine Witwe Yoko Ono eine Kassette mit mehreren Demoaufnahmen an Paul McCartney übergeben. Doch "Now And Then" blieb aus technischen Gründen damals unvollendet, weil sich Lennons Stimme auf der alten Kassette nicht extrahieren ließ. Mit einer Software, die Filmemacher Peter Jackson entwickelt hatte, ließ sich Lennons Gesang nun sauber von seinem Klavierspiel isolieren.

Das Konzept geht auf: Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung nimmt "Now And Then" Kurs auf Platz eins der britischen Charts. Die Single sei am ersten Wochenende bereits häufiger verkauft worden als die vier übrigen besten Singles zusammen, berichteten britische Medien am Montag (06.11.) unter Berufung auf die Official Chart Company.



Nach nur zehn Stunden hatte das Werk den 42. Platz erreicht. Aller Voraussicht nach steht der Song bei der eigentlichen Chart-Veröffentlichung an diesem Freitag an der Spitze.



Es wäre die 18. Nummer Eins der legendären britischen Band - und die erste seit "The Ballad of John and Yoko" vor 54 Jahren.