09.05.2024 |

Gute Nachrichten für Shakira: Der Steuerstreit des Popstars mit der spanischen Justiz ist beendet. Ein Gericht in Barcelona bestätigte am Donnerstag (09.05.) die Einstellung ihres Verfahrens wegen Steuerhinterziehung. Demnach gebe es bei ihrer Steuererklärung für das Jahr 2018 zwar "Unregelmäßigkeiten", dies gelte aber nicht als Straftat, heißt es vom Gericht.



Die Behörden hatten Ermittlungen eingeleitet, weil sie den Popstar verdächtigten, Steuern im Höhe von rund sechs Millionen Euro hinterzogen zu haben - durch ein Netzwerk von Firmen, die in Steuerparadiesen beheimatet sind.

Im August des vergangenen Jahres hatte die 47-Jährige 6,6 Millionen Euro an den spanischen Fiskus gezahlt - "um ihren Willen zur Begleichung möglicher Steuerschulden zu zeigen".



Der Steuerflucht-Verdacht lastet schon seit Jahren auf Shakira. Das aktuelle Verfahren war das zweite gegen sie wegen Steuerhinterziehung in Spanien. In einem früheren Fall waren die Ermittlungen nach Zahlung von insgesamt mehr als 24 Millionen Euro eingestellt worden.