Schauen wir erst einmal, was Barbara Schöneberger selbst zu ihrem bevorstehenden 50. Geburtstag zu sagen hat: Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie sich hochkonzentriert bei der Arbeit an ihrer Tischordnung zur großen Geburtstagssause. Gar nicht so einfach, zu überlegen, ob sie lieber neben Obama, Matthias Schweighöfer oder der Zahnfee sitzen möchte. Und dann muss sie ja auch noch entscheiden, wie viele nackte Männer auf der Party aus der Torte springen…

Bildrechte: IMAGO/Marc Bremer

Mit viel Selbstironie in den runden Geburtstag

Natürlich ist der kurze Clip nicht ganz ernst gemeint - und so kennen wir Barbara Schöneberger, die auch deshalb vielen so sympathisch ist, weil sie sich selbst nicht ganz ernst nimmt. Selbstironie? Kann sie! So zählt sie im Instagram-Clip auch fleißig die Kerzen für den 50. Geburtstag, verzählt sich erst ein paar Mal, um dann entschieden bei 40 aufzuhören.



Doch ganz ehrlich: Die Moderatorin macht nicht den Eindruck, als hätte sie Probleme mit ihrem 50. Geburtstag! Barbara Schöneberger konnte schon immer gelassen zu sich selbst stehen - egal, ob über ihre Oberweite, ihr Gewicht, ihren Humor oder ihren Podcast getratscht wurde, sie stand ganz entspannt drüber. Mit Humor und einer guten Pointe, natürlich. Beneidenswert, diese Gelassenheit und dieses Selbstbewusstsein.



Ob das wohl in ihrer Kindheit begründet liegt?

Bildrechte: imago images / 3S PHOTOGRAPHY

So streng waren ihre Eltern

Schwer zu sagen. Was die in Bayern aufgewachsene Barbara Schöneberger allerdings verrät: Ihre Eltern waren sehr streng, auch wenn‘s um die damaligen Regeln für den Teenager ging: "Bis ich 18 war, musste ich um halb zehn zu Hause sein. Für mich ging die letzte S-Bahn um 19:32 Uhr.



Meine Eltern waren schon streng, aber das finde ich gut", wird Barbara Schöneberger in BUNTE zitiert. Geboren wurde Barbara Schöneberger 1974 in München, ihr Vater war Klarinettist, ihre Mutter damals Hausfrau.

Familie? Gern - aber eine Sache ist "unvorstellbar"!