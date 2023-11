Badmómzjay neues Album als Ausdruck ihres Kampfgeistes

Für die deutsche Rapperin sei das Leben bereits seit ihrer Kindheit "ein Kampf". Aus diesem Grund habe sich der Name für das neue Album buchstäblich angeboten, wie sie erklärt.

Ich habe das Gefühl, dass ich - seitdem ich klein bin - um etwas kämpfe oder ums Überleben kämpfe. Badmómzjay BRISANT

In ihrem Leben sei "nichts wirklich ruhig, sondern alles ist laut", und genau dieser Modus habe sich bis jetzt durch ihr Leben gezogen. In ihren Songs mache sie sich deshalb auch stark - für verschiedene Themen, für sich selbst und für Frauen.



Denn in der Rappszene stünde noch immer vor allem für Männer die Tür offen - Frauen hingegen haben es wesentlich schwerer, in der Szene Fuß zu fassen, so die 21-jährige Musikerin.

Rapperin hatte keine leichte Kindheit

Ehrlich, echt und nahbar - so wirkt die 21-Jährige in Interviews und auch auf der Bühne. Badmómzjay alias Jordan Napieray wuchs mit ihrer Schwester und einer alleinerziehenden Mutter in Brandenburg an der Havel auf.



Ihre Songtexte sind autobiografisch und genau das kommt bei den Fans offenbar gut an. Denn trotz ihres Erfolgs wirkt die Rapperin bodenständig - und das hat auch einen Grund, wie die 21-Jährige erklärt.

Ich habe einfach nie vergessen, wo ich herkomme und da bin ich auch sehr stolz drauf. Badmómzjay Deutsche Presse-Agentur

Megaerfolg im Alter von 18 Jahren

Badmómzjay veröffentlichte im Jahr 2019 ihren ersten eigenen Song, da war sie gerade 18 Jahre alt. Ein Jahr später landete sie mit ihrer Single "Move" in den deutschen Charts - und konnte sich ganze vier Wochen dort halten.



Es folgen Touren, TV-Auftritte, Nominierungen, Auszeichnungen - Badmómzjay gilt als Sprachrohr einer Generation. Sie gründet ihr eigenes Beauty-Unternehmen und schreibt ihr zweites Album.

Und dennoch, sich von ihrem Zuhause oder materiellen Dingen zu trennen, fällt ihr nach wie vor nicht leicht, wie sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zugibt. Sachen wegzugeben, die sie noch nie anhatte oder die nicht mehr passen, das könne sie nur sehr schwer.

Ich bin kaum mit Dingen aufgewachsen, in schwierigen Verhältnissen, mit nicht viel Geld. Badmómzjay Deutsche Presse-Agentur

Zweites Album gilt als wichtigstes in der Musikbranche