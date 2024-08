Romantische Neuigkeiten bei Schauspielerin Lena Meckel: Am Wochenende hat sie ihren Freund, den Regisseur und Drehbuchautor David Helmut, auf Schloss Haag in Bayern geheiratet. Mit dabei war auch ein ganz besonderer Gast...

Wer in Deutschland fernsieht, kennt Lena Meckel seit vielen Jahren. Bereits als Kind spielte die heute 31-Jährige in "Die wilden Kerle", später folgten Rollen in Erfolgsformaten wie "Sturm der Liebe", "Der Bergdoktor" oder "In aller Freundschaft".



Ein TV-Projekt, das ihr Leben veränderte, dürfte wohl die Comedy-Serie "Wrong - Unzensiert" gewesen sein: Hier lernte sie David Helmut kennen, den Regisseur der Serie. Er arbeitet seit vielen Jahren auch mit Heidi Klum für "Germanys Next Topmodel" regelmäßig zusammen.