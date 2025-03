Zu hören gibt es dazu einen eigens für die Geburt komponierten Beat, wie der Sänger in seiner Instagram-Story erklärt: "Wir haben eine Partitur für die Geburt komponiert. Geboren in der Tonfrequenz von 432 HZ. Was für eine epische Reise."



Darunter verlinkt er diejenigen, die mit an dem Beat gearbeitet haben - unter anderem einer seiner besten Freunde: Travis Barker. Die Mutter seiner Tochter, Megan Fox, erwähnt er dabei aber nicht.