Rote Badehose als Baywatch-Star, er sprach mit schwarzen Autos in "Knight-Rider" und sang am Brandenburger Tor "Looking for Freedom".



Und trotz des großen Erfolgs und der Trennung von Ehefrau Pamela Bach kümmerte er sich immer auch um seine Töchter Taylor und Hayley.

Sie sind sein ganzer Stolz.