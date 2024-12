Dwayne Johnson hat offenbar eine ungewöhnliche Angewohnheit - vor allem am Filmset. Das Portal "thewrap.com" machte bereits im April die pikante Enthüllung, dass der Schauspieler während Dreharbeiten gern mal in eine Flasche pinkelt, statt öffentliche Toiletten zu benutzen.



Diese Enthüllung hat Johnson jetzt in einem Interview mit "GQ" bestätigt: "Ja, das kommt vor." Das soll aber nicht bei allen so gut angekommen sein, wie "TheWrap" weiter schrieb.



Ebenso wie die Pünktlichkeit des Schauspielers. Denn "TheWrap.com" schrieb damals außerdem, dass Johnson mit Unpünktlichkeit am Set zu den Dreharbeiten seines neuen Films "Red One - Alarmstufe Weihnachten" geglänzt haben soll. Auch das bestätigte Dwayne übrigens im Interview mit "GQ" - allerdings betont er, dass das nicht annähernd so dramatisch gewesen wäre, wie das Portal damals schrieb.



Bei dem Interview ebenfalls anwesend waren der Regisseur von "Red One" und sein Co-Star Chris Evans. Beide betonten die Professionalität von Dwayne Johnson an jeglichem Filmset.