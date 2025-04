Die Töchter von Annalena Baerbock werden mit ihrer bekannten Mutter nach New York gehen und dort zur Schule gehen, wie das Auswärtige Amt BRISANT bestätigte.



Die beiden Teenager seien erleichtert, dass sie in Amerika nicht mehr als Töchter einer prominenten Mutter wahrgenommen würden, berichtet bunte.de.



Annalena Baerbock weiß, dass ein Aufenthalt in den USA nicht nur die Englischkenntnisse aufpoliert, sondern auch internationale Freunde bringen kann.



Sie selbst war 16 Jahre alt, als sie für ein Austauschjahr nach Florida ging.