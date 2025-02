Die beiden haben noch einen vierten Raum - nämlich den, in dem sie gemeinsam in ganz andere Rollen schlüpfen. So wie aktuell im ARD-Familiendrama "Querschuss", in dem Andrea Swatzki und Christian Berkel Geschwister spielen. Der Film läuft am 12. Februar 2025 im Ersten und ist in der ARD Mediathek zu finden.