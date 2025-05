Nur noch ein paar Tage, dann beginnt endlich die Fußball-EM der Frauen . Am 2. Juli geht es in der Schweiz los, die deutsche Mannschaft spielt am 4. Juli zum ersten Mal gegen Polen.

Sportlich ist soweit alles klar, bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wer singt den offiziellen EM-Song der ARD? Die Antwort: die Schottin Amy Macdonald. Der Song heißt "Is this what you've been waiting for?" und könnte der Hit des Sommers werden.