Ob ihr das gelingt, können Fans in der neuen Folge "Das Traumschiff - Argentinien" am 24. November im ZDF bestaunen.



Alessandra Meyer-Wölden scheint die Dreharbeiten jedenfalls sehr genossen zu haben. Anfang Januar postete sie auf ihrem Instagram-Account drei Fotos, die sie an Bord des "Traumschiffs" zeigen. Einmal ganz lässig an die Reling gelehnt, in geselliger Runde mit der Crew und ein weiterer Schnappschuss mit ihrer Schauspielkollegin Joyce Ilg.