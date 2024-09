"Die Menschen in Mosambik tragen die Hauptlast des Klimawandels", sagt Entwicklungshelfer Guy Taylor von UNICEF. "Und alles deutet darauf hin, dass die Situation nicht besser wird, sondern schlimmer."



Eine Situation, in der Kinder trotzdem in die Schule gehen müssen (die erst gebaut werden muss) und in der Familien eine wirtschaftliche Zukunft brauchen.