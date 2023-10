Bissfeste Nudeln, deftiger Speck, cremige Sauce: Kein Wunder, dass das beliebte Gericht am 6. April seinen eigenen Feiertag hat.



Dabei besticht es in seiner Einfachheit, denn viele Zutaten braucht es nicht: Pasta, Speck, Hartkäse, Eigelb, Salz, Pfeffer: Das ist alles, was man für den italienischen Gaumenschmaus benötigt. Doch so simpel das Gericht auch daherkommt, man kann einiges falsch machen.

Bildrechte: IMAGO / The Picture Pantry