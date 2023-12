Mit dem Ende der Weihnachtsfeiertage haben sich auch die Städte in Hessen auf den bevorstehenden Jahreswechsel mit Raketen und anderen Feuerwerkskörpern vorbereitet. In vielen Innenstädten ist das auch in diesem Jahr verboten, etwa zum Schutz historischer Bauwerke und Altstädte.



In Frankfurt sind Feuerwerk und Böller auf dem Eisernen Steg verboten. In Kassel gelten die üblichen Verbote in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altenheimen und ähnlichen Orten. In Fulda besteht ein Feuerwerksverbot in der gesamten Altstadt. In Marburg ist wegen erhöhter Brandgefahr in der Oberstadt mit ihren Fachwerkhäusern das Abfeuern von Raketen und Böllern grundsätzlich verboten.