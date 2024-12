König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande haben zwei Tage nach der Explosion eines Wohnhauses in Den Haag den Ort der Katastrophe besucht - und waren sichtlich erschüttert.

Das Königspaar besuchte nicht nur den Unglücksort, sondern sprach auch mit Opfern, Angehörigen und Nachbarn. König Willem-Alexander zeigte sich gegenüber Journalisten schockiert über das Ausmaß der Zerstörung in dem Wohnviertel.

Es ist einfach unglaublich. Ich muss sagen, ich bin immer noch komplett schockiert. Was wir gesehen haben, liegt jenseits des Vorstellbaren. [...] Wenn man so einen Ort sieht, die Auswirkung, die die Explosion hatte, auf das Gebäude und auf die Menschen - da zittern mir immer noch die Beine.

Auch Königin Maxima zeigte sich bei ihrem Besuch am Unglücksort sichtlich betroffen. Gemeinsam mit König Willem-Alexander wurde sie von Bürgermeister Jan van Zanen und dem Vertreter der Einsatzleitung zur Absperrung geführt, während die Aufräumarbeiten auf Hochtouren liefen.

Am frühen Samstagmorgen (07.12.) kam es in dem dreistöckigen Wohnhaus zu zwei Explosionen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Sechs Menschen kamen ums Leben. Eine sechste Person hatten die Rettungskräfte in der Nacht zum Dienstag (09.12.) aus den Trümmern geborgen.