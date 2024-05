An einem Apriltag im Jahr 2013 stand Willem-Alexander in der "Nieuwe Kerk" in Amsterdam. Gehüllt in einen roten Königsmantel mit Hermelin-Kragen wurde er zum neuen König der Niederlande ernannt.



Seitdem bekommen die Niederländer frei, um am 27. April - Willem-Alexanders Geburtstag - den "Koningsdag" (dt. Königstag) zu feiern.

Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Straßen und Häuserfassaden werden dafür in der Nationalfarbe geschmückt, im ganzen Land gibt es Straßenfeste mit Tanz, Musik, Jahrmärkten, Paraden und vielen weiteren Events. Zahlreiche Niederländer werfen sich zum Nationalfeiertag in Schale und setzen von Kopf bis Fuß auf Orange - Tradition ist eben Tradition. Jedes Jahr gibt es eine kleine royale Eskalation in Oranje.

Bildrechte: picture alliance/dpa/ANP | Dingena Mol

So feiern die Niederländer den Koningsdag

Als Beatrix noch Königin der Niederlande war, wurde der Königinnentag am 30. April gefeiert. Mit der Inthronisierung Willem-Alexanders im Jahr 2013 hat sich nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern auch das Datum des Nationalfeiertages geändert. Seit 2014 feiern die Niederländer den Königstag am 27. April. Übrigens ist Willem-Alexander nach mehr als 120 Jahren Herrschaft von Frauen der erste Mann auf dem niederländischen Thron.



Traditionsgemäß besucht die Königsfamilie jedes Jahr eine andere Stadt in den Niederlanden. 2023 wurden Willem-Alexander und Maxima in Rotterdam in Empfang genommen, dieses Jahr in Amsterdam.

Bildrechte: IMAGO / ANP

10 spannende Fakten über König Willem-Alexander

Volksnah, sympathisch und authentisch: So präsentieren sich die Royals jedes Jahr auf's Neue. Doch wie tickt König Willem-Alexander wirklich? Und warum wird er so hochgelebt?



BRISANT wirft einen genauen Blick auf den niederländischen König.

1. So viel verdient der König