Nach der Festnahme von Marius Borg Høiby, dem ältesten Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, am Sonntag (04.08.), hat sich das Königshaus erstmals öffentlich zu dem Vorfall geäußert.



Kronprinz Haakon sagte am Rande der Olympischen Spiele in Paris dem Sender "TV2" zur Verhaftung seines Stiefsohns: "Es ist eine ernste Angelegenheit, wenn die Polizei beteiligt ist."



Norwegens zukünftiger König wollte den Fall jedoch nicht weiter kommentieren.

Was ist passiert?

Die Festnahme von Marius Borg Høiby war ein Schock für die norwegischen Royals. Es geht um den Verdacht der Körperverletzung und Sachbeschädigung. Das teilte die Polizei in Oslo der Deutschen Presse-Agentur mit.



Die Polizei sei zu einer Wohnung in Oslo gerufen worden, weil es dort in der Nacht zum Sonntag (04.08.) zu einer Gewalttat gekommen sein soll. Das mutmaßliche Opfer ist nach Polizeiangaben mit Marius Borg Høiby in einer Beziehung.

Marius Borg Høiby äußert sich nicht

Marius Borg Høiby hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sein Anwalt Øyvind Bratlien erklärte gegenüber der norwegischen Tageszeitung "Dagbladet":

Die Anklage bezieht sich auf Körperverletzung, die nach dem Gesetz die geringste Form der Gewalt ist. Weder mein Mandant noch ich wurden über den gesamten Inhalt des Falles informiert. Er hat sich deshalb auf meinen Rat hin noch nicht dazu geäußert. Anwalt Øyvind Bratlien Se og Hør

Bildrechte: dana press

Die Pressesprecherin des Palastes, Guri Varpe, habe der Zeitung "Dagbladet" lediglich per SMS mitgeteilt: "Wir beziehen uns in diesem Fall auf den Anwalt von Marius Borg Høiby". Am Montag (05.08.) wurde Marius Borg Høiby nach Angaben der Polizei wieder freigelassen.

Kronprinzessin Mette-Marit sagt Olympia-Reise ab