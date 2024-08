Schock für die norwegischen Royals! Marius Borg Høiby, der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, soll am Sonntag (04.08.) festgenommen worden sein. Der Grund: Verdacht auf Körperverletzung. Das berichtet die norwegische Tageszeitung "Dagbladet" unter Berufung auf Polizeiquellen.



Passiert sein soll das Ganze in einer Wohnung im Osloer Stadtteil Frogner. Das Opfer: eine etwa 20-jährige Frau, die sich in der Wohnung aufhielt. Laut der norwegischen Zeitung "Se og Hør" habe Borg Høiby die Frau "psychisch und körperlich" angegriffen. Im Krankenhaus soll bei ihr dann eine Gehirnerschütterung festgestellt worden sein.



Der 27-Jährige wurde daraufhin wegen Körperverletzung angeklagt, wie sein Anwalt Øyvind Bratlien gegenüber den Tageszeitungen "Dagbladet" und "Se og Hør" bestätigt: