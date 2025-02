In der schwedischen Stadt Örebro hat sich am Dienstag (04.02.) eine schreckliche Tragödie ereignet: Bei einer Schießerei an der Risbergska-Schule, einem Bildungszentrum für Erwachsene, sind elf Menschen ums Leben gekommen (Stand: 05.02.) - inklusive des mutmaßlichen Täters. Sechs Verletzte werden noch im Krankenhaus behandelt. König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia sind nach Örebro gereist, um der Opfer der Katastrophe zu gedenken. Dabei zeigte sich das Königspaar emotional wie selten.

Ein Land in Schockstarre: Die Flaggen über den Schlössern der schwedischen Königsfamilie wehen auf halbmast - Trauerbeflaggung. Örebro, zwischen Stockholm und Göteborg gelegen, ist wegen seiner historischen Straßen und der Nähe zur abwechslungsreichen Natur bei Touristen beliebt. Doch von Urlaubsidylle ist seit gestern keine Spur mehr. Nun pilgern trauernde Menschen zur Risbergska-Schule, um Trost zu suchen und zu spenden. So auch König und Königin.

Die Königin und ich sind äußerst bestürzt und am Boden zerstört über das, was hier an der Risbergska-Schule geschehen ist.

Carl Gustaf und Silvia legten Blumen an der Schule in Örebro nieder. "Ich hoffe, dass wir alle zusammenarbeiten, um Schweden wieder zu dem großartigen Land zu machen, das es einmal war", so Königin Silvia sichtlich bewegt. Später nahm das Königspaar an einem Gedenkgottesdienst in der St. Nicolai-Kirche im Zentrum von Örebro teil.