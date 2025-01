Noch eine, die Action und Bewegung liebt: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen ist in ihrer Freizeit am liebsten an der frischen Luft.



Schon als Kind war Ingrid auf Norwegens Skipisten unterwegs. Ihre Eltern, Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit, besitzen ein kleines Ferienhaus in Uvdal, 180 Kilometer nordwestlich von Oslo. Dorthin zieht sich die königliche Familie seit jeher zu gemeinsamen Skitouren zurück.



Im Sommer wird Ingrid Alexandra zum wahren Surfergirl. Ihr bevorzugtes Surf-Revier: der Bore Strand (bei Jæren).