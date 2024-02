Die dänischen Royals sind einfach anders als andere Königshäuser in Europa: volksnäher, irgendwie unkomplizierter - und auch sportlicher. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte "Royal Run", ein Lauf-Event, das seit 2018 jedes Jahr in den großen Städten in Dänemark stattfindet.

Dieses Jahr aber ist einiges anders: Frederik ist König, Mary ist Königin und auch die Kinder haben neue Aufgaben: Kronprinz Christian hat sogar schon ein erstes Gesetz unterschrieben. Und offenbar hat die neue Rollenverteilung auch Auswirkungen auf den "Royal Run": Wie die Zeitung "Billed Bladet" schreibt, ist derzeit die Rolle von Prinzessin Isabella noch unklar.



Ob und in welcher Stadt sie am 20. Mai starten wird, all das ist aktuell nicht geklärt - und irgendwie rätselhaft.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

Muss Isabella ohne ihre Familie starten?

Es könnte sein, dass Isabella anders als in den Vorjahren den "Royal Run" in Kopenhagen allein, ohne ihre Familie, absolvieren muss. Das gab es noch nie! Bestätigt ist das im Moment noch nicht - im Gegensatz zu den Startorten der anderen Royals: König Frederik wird in Aarhus laufen, Königin Mary in Kalundborg und Prinz Christian in Brønderslev.

Bildrechte: IMAGO / PPE

"Royal Run" 2024 in allen Städten ausverkauft

Gut möglich, dass sich das Rätsel um Isabella in den nächsten Tagen noch klärt. Dem großen Spaß der Dänen am Volkslauf hat es jedenfalls nicht geschadet: Für den "Royal Run" 2024 gibt es mittlerweile keine Tickets für Läufer mehr!



Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 90.000 Menschen am Volkslauf teil. Die Motivation vieler: Mit ein bisschen Glück kann man neben dem König oder der König ins Ziel einlaufen.