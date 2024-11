Prinzessin Yuriko war das älteste noch lebende Mitglied der japanischen Kaiserfamilie. Nun ist sie im Alter von 101 Jahren gestorben. Wie das kaiserliche Hofamt mitteilte, starb sie am Freitag (15.11.) im St.-Luke's-Krankenhaus in Tokio. Dort war sie im März mit einem leichten Hirninfarkt eingeliefert worden.



Die genaue Todesursache gab das kaiserliche Hofamt nicht bekannt, japanischen Medienberichten zufolge soll Yuriko an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben sein.