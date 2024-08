Victorias kleiner Ausflug zurück aufs royale Parkett wird dennoch eine von wenigen Ausnahmen bleiben. "Es handelt sich um ein Vollzeitstudium, was bedeutet, dass sie im Herbst weit weniger offizielle Aufgaben haben wird", betont Margareta Thorgren. "Sie ist Schwedens Thronfolgerin und wird im Herbst die offiziellen Aufgaben übernehmen, die noch als wichtig angesehen werden. Aber der Hof wird zu vielen Dingen nein sagen müssen. Es wird also ein ganz anderer Herbst für die Kronprinzessin." Der erste Teil der Ausbildung wird im Februar abgeschlossen sein. Bis dahin muss jemand anderes die königlichen Repräsentationsaufgaben übernehmen. Den Gerüchten entgegen wird das aber nicht Prinzessin Madeleine sein, das dementierte der Hof bereits. Auch Termine, die Victoria schon vor der Planung des Studiums zugesagt hat, wird die Kronprinzessin wahrnehmen. Dazu gehört unter anderem ihr Auftritt bei den diesjährigen Paralympics in Paris, auf den sie sich laut ihrer Informationschefin schon sehr freuen soll.

Mit 47 Jahren wagt sich Victoria also noch einmal zum Militär. Wer jetzt denkt, dass die Kronprinzessin in den nächsten Wochen durch den Schlamm robbt, wird leider enttäuscht. Bereits 2003 hat sie eine militärische Grundausbildung absolviert - Matsch und Schlamm gehören also der Vergangenheit an.



Diesmal geht es um etwas anderes, wie Victoria selbst in ihrem Statement auf Instagram berichtet: "Gemeinsam mit den anderen Kadetten werde ich mich unter anderem in Taktik, Militärwissenschaft und Militärstrategie vertiefen."



Die Ausbildung am National Defense College werde laut Informationschefin Margareta Thorgren also viel "Zeit in Klassenzimmern und regelmäßige Prüfungen" beinhalten.