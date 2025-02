Der erste Knacks in Stéphanies Leben: Am 13. September 1982 saß sie neben Fürstin Gracia Patricia im Auto, als diese auf einer Bergstraße zwischen La Turbie und Monaco verunglückte. Die 17-jährige Stéphanie überlebte mit schweren Verletzungen der Halswirbelsäule. Ihre Mutter erlag am folgenden Tag ihren Verletzungen.



Als wäre der Tod der Mutter nicht schon tragisch genug, verbreitete sich bald das Gerücht, Stéphanie habe am Steuer gesessen und den Unfall verursacht. Geschichten, die Stéphanie auch in den folgenden Jahren nicht abschütteln konnte. Am Tag der Beerdigung trug ganz Monaco Staatstrauer - nur Stéphanie nicht. Sie erholte sich im Krankenhaus von ihren Verletzungen und konnte sich nicht von ihrer Übermutter verabschieden.